Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, "Real Madrid'in başına geçmem için bana teklifte bulundular ancak kabul etmedim. Benim geleceğim burada." dedi.

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Real Madrid ve Chelsea hakkında itirafta bulundu. Allegri, Real Madrid ve Chelsea'den teklif aldığını ancak Juventus'ta kalmak için bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

"BENİM GELECEĞİM JUVENTUS'TA"

İtalyan teknik direktör, "Florentino Perez, Real Madrid'in başına geçmem için bana teklifte bulundu ancak reddettim. Chelsea'yi de aynı nedenden dolayı kabul etmedim. Benim geleceğim Juventus'ta." sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada