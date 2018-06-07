KUR'AN-I KERİM ZANNETTİKLERİ KİTABI, NESİLDEN NESİLE AKTARDILAR!
Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir ailenin Kur'an-ı Kerim sandıkları 1926 tarihli Arapça Sovyet Ceza Kanunu'nu nesilden nesile aktardığı ortaya çıktı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir ailenin Kur'an-ı Kerim sandıkları 1926 tarihli Arapça Sovyet Ceza Kanunu'nu nesilden nesile aktardığı ortaya çıktı. Kutsal kitap olduğu düşünülen ceza kanununu yıllarca yastığının altında saklayan ve kitabın başında dua eden kişinin, polis olarak göreve başladığı ifade edildi.
"KUTSAL KİTAP ZANNETTİK"
Rus basınına konuşan Rafiya Zinatullina, "Annem, bunun kutsal kitap olduğunu ve çocukların sakin ve huzurlu olması için bir beze sarılıp yastığın altına koyulması gerektiğini söylerdi. Ancak yıllar sonra bunun 1926 tarihli Sovyet Ceza Kanunu olduğunu anladık" dedi.
ZİYARETÇİLER TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Olay, ailenin söz konusu kitabı Başkurdistan'ın başkenti Ufa'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Müzesine hediye etmesiyle kamuoyuna yansıdı. Kitabın müzenin ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
- Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
- Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi
- Erdoğan'dan İnce'ye: Sen Yap-İşlet-Devret Nedir Bilmiyorsun, Seçimden Sonra Öğreneceksin
- Sezginler Aşireti Güpegündüz Mekan Basıp Haraç İstedi! O Anlar Kamerada
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
- Katilinin Elinden Tutup Güle Oynaya Ölüme Giden Çocuğun Son Görüntüsü!
- Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu
- Yanardağ Patlamasında Lavların Yok Ettiği Köyde Ölü Sayısı 62'ye Yükseldi
- Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı
Bu Haberle İlgili Yorumlar