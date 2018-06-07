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Kur'an-ı Kerim zannettikleri kitabı, nesilden nesile aktardılar!

KUR'AN-I KERİM ZANNETTİKLERİ KİTABI, NESİLDEN NESİLE AKTARDILAR!

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir ailenin Kur'an-ı Kerim sandıkları 1926 tarihli Arapça Sovyet Ceza Kanunu'nu nesilden nesile aktardığı ortaya çıktı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!(7/10)3

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir ailenin Kur'an-ı Kerim sandıkları 1926 tarihli Arapça Sovyet Ceza Kanunu'nu nesilden nesile aktardığı ortaya çıktı. Kutsal kitap olduğu düşünülen ceza kanununu yıllarca yastığının altında saklayan ve kitabın başında dua eden kişinin, polis olarak göreve başladığı ifade edildi.

"KUTSAL KİTAP ZANNETTİK"

Rus basınına konuşan Rafiya Zinatullina, "Annem, bunun kutsal kitap olduğunu ve çocukların sakin ve huzurlu olması için bir beze sarılıp yastığın altına koyulması gerektiğini söylerdi. Ancak yıllar sonra bunun 1926 tarihli Sovyet Ceza Kanunu olduğunu anladık" dedi.

ZİYARETÇİLER TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Olay, ailenin söz konusu kitabı Başkurdistan'ın başkenti Ufa'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Müzesine hediye etmesiyle kamuoyuna yansıdı. Kitabın müzenin ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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