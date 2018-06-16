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Kupada günün 3. maçı başladı! Peru - Danimarka

KUPADA GÜNÜN 3. MAÇI BAŞLADI! PERU - DANİMARKA

Dünya Kupası C Grubunda Peru, Danimarka ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 16 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Kupada Günün 3. Maçı Başladı! Peru - Danimarka(7/10)3

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Peru ile Danimarka karşılaşıyor.

Saat 19.00'da Mordovya Arena'da başlayan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğüyle birlikte mücadele başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER

PERU:

Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Yotún, Tapia; Flores, Cueva, Carrillo; Farfán.

DANİMARKA:

Schmeichel, Kjær, Christensen, Stryger-Larsen, Dalsgaard, Kvist Delaney, Eriksen, Sisto, Poulsen and Jørgensen.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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