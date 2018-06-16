KUPADA GÜNÜN 3. MAÇI BAŞLADI! PERU - DANİMARKA
Dünya Kupası C Grubunda Peru, Danimarka ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Peru ile Danimarka karşılaşıyor.
Saat 19.00'da Mordovya Arena'da başlayan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin düdüğüyle birlikte mücadele başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
PERU:
Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Yotún, Tapia; Flores, Cueva, Carrillo; Farfán.
DANİMARKA:
Schmeichel, Kjær, Christensen, Stryger-Larsen, Dalsgaard, Kvist Delaney, Eriksen, Sisto, Poulsen and Jørgensen.
Kaynak: haberinburada
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