KÜME DÜŞEN OSMANLISPOR, SERDAR İÇİN DÜNYALARI İSTEDİ
Süper Lige veda eden Osmanlıspor, 26 yaşındaki futbolcusu Serdar Gürler için 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti ancak sezona damga vuran oyuncusu Serdar Gürler, transferin gündeminden düşmüyor.
Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 26 yaşındaki futbolcu için rekor bir bonservis bedeli belirlendiği iddia edildi.
OSMANLISPOR 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Özellikle Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Serdar için Osmanlıspor, 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Gençlerbirliği'nde 13 gol kaydeden Serdar, Mor Sarılı ekipte ise 12 kez rakip ağları sarstı.
SERDAR SÜPER LİGDE KALMANIN PEŞİNDE
Son iki sezondaki formu ile A Milli takıma yükselme başarısı da gösteren Serdar Gürler, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'de devam etmek istediğini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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