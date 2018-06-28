Halk otobüslerinde meydana gelen yankesicilik olayları ile ilgili yapılan çalışma sonucu "Kumbara" lakaplı suç dosyası kabarık hırsız yakalandı.

Başkent Ankara'da EGO otobüslerinde meydana gelen yankesicilik olayları ile ilgili 'kumbara' lakaplı hırsız yakalandı. En son EGO otobüsündeki bir vatandaşın 600 TL'sinin çalınmasıyla hummalı bir çalışmaya başlayan polis ekipleri, yankesicilikten çok sayıda sabıkası olan Kumbara Ahmet'i yakaladı.

EN SON 600 TL ÇALDI

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, EGO otobüslerinde meydana gelen yankesicilik olayında bir vatandaşın cebindeki 600 liranın çalınması üzerine bir çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMİYLE YAKALANDI

Ekipler yaptıkları görüntü analizinde cepçilik yapan zanlının yankesicilikten çok sayıda sabıkası olan 'kumbara' lakaplı Ahmet E. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: haberinburada