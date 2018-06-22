'KULÜBE PARASINI BIRAKIR' DENİLEN AYKUT KOCAMAN, TERS KÖŞEYE YATIRDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman'ın önümüzdeki yıl kazanacağı bütün parayı peşin olarak ödedi.
Fenerbahçe yönetimi bu hafta başında bir açıklama yaparak 1 yıl daha sözleşmesi olan Aykut Kocaman'ın görevine son vermişti. Kocaman'ın alacağı ücret konusunda farklı rivayetler olsa da sözleşme fesih dönemindeki mali uzlaşmanın detaylarına Akşam gazetesi ulaştı.
Haber şu şekilde:
"Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşme son derece medeni geçti. Kocaman'ın bütün hak edişleri ve kalan 1 yıllık sözleşme süresinde alacağı 1,5 milyon euroluk bedel hesabına peşin olarak yatırıldı. Başkan Ali Koç, geçmişte de birlikte çalıştığı Kocaman'ın kulüpten iyi ayrılması için mali konuda cömert davrandı.
"BODRUM'DA KÖPEK GEZDİRİYORUM"
Buna karşılık Aykut Kocaman da sözleşmeyi fesheden tarafın ödemesi gereken tazminattan vazgeçti. Ancak hak edişlerini ve çalışacağı 1 sezonun parasını peşin alan Kocaman, Bodrum'da tatile gitti. Tecrübeli teknik adam yakın çevresine Fenerbahçe'den parasını aldığını gelecek sezonda prensip olarak başka takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bu yüzden kendisine gelen cazip teklifleri de geri çevirdi. Kocaman'ın dostlarına, 'Tatilin keyfini çıkarıyorum. Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum'da köpek gezdiriyorum' şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi."
Kaynak: haberinburada
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