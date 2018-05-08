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Külçe külçe takılan altınların değeri belli oldu

KÜLÇE KÜLÇE TAKILAN ALTINLARIN DEĞERİ BELLİ OLDU

Bir süredir birlikte olduğu Buse Varol ile pazar günü dünya evine giren Alişan, muradına erdi. Takılan altınlardan hareket etmekte zorlanan çifte 540 bin lira değerinde altın takıldı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Külçe Külçe Takılan Altınların Değeri Belli Oldu(7/10)3

Ünlü şarkıcı, bir süredir beraber olduğu oyuncu Buse Varol'la önceki akşam evlendi. Alişan, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak "evet" yanıtını verdi.

GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİLER

Bin kişinin katıldığı gecede eğlence geç saatlere kadar devam etti. Düğüne gelen sanatçılar da seslendirdikleri şarkılarla geceye renk kattı.

3 KİLO ALTIN TAKILDI

Nikah sonrası çift masaları dolaşarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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