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KUDÜS'ÜN ÇIĞLIĞI İSTANBUL'DA YANKILANIYOR, YÜZ BİNLER YENİKAPI'DA


Kudüs'ün çığlığı İstanbul'da yankılanıyor, yüz binler Yenikapı'da
Tarih : 18 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Kudüs'ün Çığlığı İstanbul'da Yankılanıyor, Yüz Binler Yenikapı'da(7/10)3

Yenikapı'da düzenlenen Kudüs Mitingi vatandaşlar akın akın alana akın etti ve program başladı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginebüyük ilgi gösterildi ve yüz binlerce vatandaş alana akın etti. Mitingin yapıldığı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Yenikapı'dan Canlı Yayını İzlemek İçin Tıklayınız...

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI DAĞITILDI

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de mitinge katılması bekleniyor.

İşte alandan ilk kareler:

Ayrıntıları canlı olarak aktarıyoruz...

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Kaynak: haberinburada



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