ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında açıkladığı kararının ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıyor. Yeni büyükelçiliğin açılış töreni öncesinde kentte gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Açılış törenine Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın da katılması bekleniyor. Donald Trump ise törene telekonferans yoluyla katılacak.

ABD Başkanı Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak.

TELEKONFERANS İLE KATILACAK

Uluslararası tepkiye rağmen gerçekleşecek taşınma işlemi bugün yerel saatle 16.00'da yapılacak törenle tamamlanacak. Törene ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner de katılacak. Başkan Trump'ın ise telekonferans yoluyla törene katılması bekleniyor.

Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı

Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması bekleniyor.

İsrail helikopterleri attıkları bildirilerle Filistinlilere 'can güvenliği' uyarısı yaparak, gösterilere katılmamalarını istedi.

Arap Birliği ise Kudüs gündemiyle Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

AVRUPA ÜLKELERİ GİTMEDİ

Özellikle Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı karara tepki göstererek Kudüs'e merasim için temsilci göndermezken, toplamda 32 ülkenin törene katılacağı ifade edildi.

İsrail merkezli Haaretz'in verdiği listeye göre Kudüs'e temsilci gönderen 32 ülke şunlar: Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.

REUTERS YAZDI: 'DÜNYA KAMUOYU DESTEKLEMİYOR'

Reuters haber ajansı konu ile ilgili şu ifadeler kullandı: İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, bu adımın dünya kamuoyu tarafından desteklenmediği, çoğu yabancı ülke büyükelçisinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun vereceği davete katılmamasından belli oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve bu kararıyla Washington'un onlarca yıldır İsrail'e verdiği siyasi taahhütlerini de gerçekleştirmiş olacağını açıklamıştı.İsrail ve Filistin arasındaki görüşmeleri 2014 yılından beri dondurulmuş durumda.

Kaynak: haberinburada