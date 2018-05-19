Kudüs'le ilgili İstanbul'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs zirvesi sona erdi.

Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapanış konuşmasını yaptı.

FİLİSTİNLİLER İÇİN KORUMA GÜCÜ GÜNDEMDE

Zirvenin sonuç bildirgesinde şu kararlar dikkat çekti:

İsrail'in Gazze'deki suç eylemini güçlü ifadelerle kınıyoruz. İsrail, ABD'nin desteği ile vahşi bir suç işledi.ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıması statüyü değiştirmez.Bu saldırganlık cezalandırılmalı. BM sorumluluğunu yerine getirmeli.ABD'yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur.ABD'yi takip eden ülkelere karşı, siyasi ve ekonomik adımlar atılmalı.ABD'yi takip eden ülke, şirket ve bireylere kısıtlama gelmeli.Filistinliler için uluslararası koruma gücü yerleştirilmeli.BM kurumları, uluslararası soruşturma komitesi kurmalı.İİT uzmanlar komitesi kurulmalı, katliam soruşturulmalı.

Kaynak: haberinburada