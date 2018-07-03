KÜÇÜL EYLÜL CİNAYETİNDE KAN DONDURAN DETAY!
Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin zanlısına ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanığının verdiği bilgideki yer ve saat ile eşleştiği öğrenildi. Olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.
EYLÜL'ÜN CESEDİ ELEKTRİK DİREĞİNİN DİBİNE GÖMÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU
Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin zanlısına ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanığının verdiği bilgideki yer ve saat ile eşleştiği öğrenildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara soruşturmasına ilişkin, yeni detaylar ortaya çıktı.
OLAY YERİNDE ŞÜPHELİNİN ARACININ LASTİK İZLERİNE RASTLANDI
Buna göre, görgü tanığının verdiği bilgideki, zanlı U.K'yı gördüğü saat ile mevki, U.K'ya ait cep telefonu sinyalleriyle eşleşti. Ayrıca Eylül'ün cesedinin bulunduğu bölgenin yakınında, şüphelinin aracına ait lastik izine de rastlandı. Zanlının Eylül'ün cesedini gömmek için geldiği sırada sert fren yapmasıyla kalkan tozu fark eden görgü tanığı, şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarmaya giderek, gördüklerini anlattı.
Bunun üzerine, Eylül'ü arama çalışmaları, tanığın bilgisini verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.
KÖSTEBEK ÇUKURUNDAN YAYILAN KOKU CESEDE GÖTÜRDÜ
Çalışmalarda kullanılan iz takip ve kadavra arama köpekleri, bir köstebeğin kazdığı çukurdan yayılan kokuya tepki verdi. Arama köpeklerinin, Eylül'ün cesedinin bulunduğu yerde tepki vermesi üzerine bölge kazılarak, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.
CİNAYETİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Ayrıca yapılan incelemede, olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi. Bu arada, Eylül'e yapılan ön otopside, kan izi ve vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, ayrıca cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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