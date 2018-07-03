Köprüden Atlayan Genç Kadını Polis Havada Yakaladı
28 Şubat Davasında Dikkat Çeken Detay: Hükümetin Düşürüleceğinden Bilgisi Vardı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Veda Konuşması
Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzesi Hedefini Rekor Uzaklıktan Vurdu
Ekonominin Patronundan Kritik Enflasyon Ve Cari Açık Açıklaması!
Kahraman Köpek Kendini Riske Attı, Sahibinin Hayatını Kurtardı
Serkan Kırıntılı 2 Yıllık Sözleşmeye İmzayı Attı
Esad İle Terör Örgütü El Sıkıştı! İşte Kirli Anlaşmanın Detayları
İnce'nin Çıkışı Sonrası Chp'liler Kılıçdaroğlu'na Karşı Harekete Geçti
Chp'li Yöneticiden Muharrem İnce Ve Chp İçin Ezber Bozan Çıkış!
İzmir'de Kayıp Bebek Alarmı! 1,5 Yaşındaki Rüya Her Yerde Aranıyor
Ekmeğe Yüzde 30'luk Zam Yolda!
Küçül Eylül Cinayetinde Kan Donduran Detay!
Medipol Başakşehir'den Çifte İmza
Ryan Babel'den Beşiktaş'ı Şoke Eden Talep!
Minik Leyla, Tanınmış Futbolcunun Yeğeni Çıktı
Minik Leyla Cinayeti İle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest!
Konyaspor, Leyla Ve Eylül'ün Ölümüne Sessiz Kalmadı
Maliye Bakanlığından Müjde! İşte Memurların Alacağı Zamlı Maaşlar
İsveç, İsviçre'yi Tek Golle Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

KÜÇÜL EYLÜL CİNAYETİNDE KAN DONDURAN DETAY!


Küçül Eylül cinayetinde kan donduran detay!
Tarih : 03 Temmuz 2018, 20:30
Puan Ver : Küçül Eylül Cinayetinde Kan Donduran Detay!(10/10)6

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin zanlısına ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanığının verdiği bilgideki yer ve saat ile eşleştiği öğrenildi. Olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.

EYLÜL'ÜN CESEDİ ELEKTRİK DİREĞİNİN DİBİNE GÖMÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin zanlısına ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanığının verdiği bilgideki yer ve saat ile eşleştiği öğrenildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara soruşturmasına ilişkin, yeni detaylar ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE ŞÜPHELİNİN ARACININ LASTİK İZLERİNE RASTLANDI

Buna göre, görgü tanığının verdiği bilgideki, zanlı U.K'yı gördüğü saat ile mevki, U.K'ya ait cep telefonu sinyalleriyle eşleşti. Ayrıca Eylül'ün cesedinin bulunduğu bölgenin yakınında, şüphelinin aracına ait lastik izine de rastlandı. Zanlının Eylül'ün cesedini gömmek için geldiği sırada sert fren yapmasıyla kalkan tozu fark eden görgü tanığı, şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarmaya giderek, gördüklerini anlattı.

Bunun üzerine, Eylül'ü arama çalışmaları, tanığın bilgisini verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

KÖSTEBEK ÇUKURUNDAN YAYILAN KOKU CESEDE GÖTÜRDÜ

Çalışmalarda kullanılan iz takip ve kadavra arama köpekleri, bir köstebeğin kazdığı çukurdan yayılan kokuya tepki verdi. Arama köpeklerinin, Eylül'ün cesedinin bulunduğu yerde tepki vermesi üzerine bölge kazılarak, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

CİNAYETİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca yapılan incelemede, olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi. Bu arada, Eylül'e yapılan ön otopside, kan izi ve vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, ayrıca cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Küçül  Eylül  Cinayetinde  Kan  Donduran  Detay    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER