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Küçük kızının üzerine kapıyı kilitlediği anne, balkonda mahsur kaldı

KÜÇÜK KIZININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİĞİ ANNE, BALKONDA MAHSUR KALDI

Adana'da balkona çıkan anne, küçük kızı kapıyı kilitleyince mahsur kaldı. İtfaiyenin gelip kurtardığı kadın ilk olarak ağlayan kızını teselli etti.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Küçük Kızının Üzerine Kapıyı Kilitlediği Anne, Balkonda Mahsur Kaldı(7/10)3

Adana'da küçük kızının kapıyı kilitlemesi nedeniyle balkonda mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KADIN BALKONA ÇIKTIĞI SIRADA KÜÇÜK KIZ KAPIYI KİLİTLEDİ

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan 35 yaşındaki Zerrin Ç., camla kapatılarak oda olarak kullanılan balkona çıktığı sırada 2 yaşındaki kızı Ekin Ç. kapıyı arkadan kilitledi.

KAPIYI AÇAMAYAN KADIN, İTFAİYEYİ ARADI

Tüm çabalarına rağmen kızına kilidi açtıramayan kadın, cep telefonuyla aradığı Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KURTARILAN ANNE İLK OLARAK AĞLAYAN KIZINI TESELLİ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, itfaiye merdiveniyle balkona çıkarak kilitli kapıyı açtı. Zerrin Ç. ağlayan kızını teselli etmeye çalıştı.

Çevredekiler, itfaiye ekibinin çalışmalarını merakla izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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