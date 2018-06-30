KÜÇÜK EYLÜL'ÜN KATLEDİLMESİ SOSYAL MEDYADA İDAM TARTIŞMALARININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Türkiye, Küçük Eylül'den gelen haberle yıkılırken, acı haber sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları katil zanlısı için idam istedi.
Türkiye, Küçük Eylül'den gelen haberle yıkılırken, acı haber sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları katil zanlısı için idam istedi.
KÜÇÜK EYLÜL'DEN SOSYAL MEDYADA İNFİALE SEBEP OLDU
Küçük Eylül'den canice katledilme haberi kısa sürede Twitter gündeminin üst sıralarına tırmandı. Pek çok kullanıcı küçük Leyla'dan gelen kötü haberle büyük üzüntü yaşadı. Küçük çocuğun katledilmesi idam tartışmalarının da fitilini ateşledi.
Kullanıcıların büyük kısmı katil zanlısı için idam istedi.
Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı ise idamın kurtuluş olacağını söyleyerek farklı cezaların uygulanması gerektiğini savundu.
KÜÇÜK EYLÜL 8 GÜN ÖNCE KAYBOLDU
Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Dün devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, köyü karış karış arayarak Eylül'ü bulmaya çalıştı.
KAHREDEN HABER BİR HAFTA SONRA GELDİ
Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldı. 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı belirtilen ve ifadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. U. K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.
Kaynak: haberinburada
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