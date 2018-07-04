KÜÇÜK EYLÜL'ÜN KATİL ZANLISININ MAKETİNİ AĞACA ASTILAR!
Manisa'da öfkeli vatandaşlar 8 yaşındaki Eylül'ün cinsel tacize uğrayarak öldürülmesini protesto etti. Eylül'ün katil zanlısının maketi ağaca asılarak idam talep edildi.
Manisa'da öfkeli vatandaşlar 8 yaşındaki Eylül'ün cinsel tacize uğrayarak öldürülmesini protesto etti. Eylül'ün katil zanlısının maketi ağaca asılarak idam talep edildi.
EYLÜL'ÜN KATİLİNE İDAM İSTEDİLER
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da minik Eylül'ün katledilmesi olayına tepkiler sürüyor. Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa Şubesi üyeleri, 22 Haziran günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve günlerce arandıktan sonra bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı U.K.'nin fotoğrafını yapıştırdıkları maketi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ağaca asarak sallandırdı.
OTURMA EYLEMİ DE YAPTILAR
Hükümetten idamın geri getirilmesini talep eden ocak üyeleri bir dakikalık oturma eylemi yaptı. Meydanda toplanan grup adına konuşan Alperen Ocakları Manisa eski şube başkanı Ercan Çetinkaya, "Son günlerde iki masum bedeni, daha reşit olmamış kız çocuklarımızın vahşice katledilmesini kınıyoruz. İdamın geri gelmesini istiyoruz ve bu canilere idam ile gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Bizler yıllarca bu meydanda hep tepkimizi gösterdik. 2011 yılında 2 milyon imza toplayarak, Meclise gönderdik. Bugün yine buradayız. Tepkimizi arkadaşlarımızla birlikte bir dakika oturarak yine ortaya koyacağız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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