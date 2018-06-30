KÜÇÜK EYLÜL'ÜN CENAZESİNE KATILAN VATANDAŞLAR KATİL ZANLISI İÇİN İDAM İSTEDİ
Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini protesto etmek için Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan vatandaşlar, "çocuk tecavüzü ve cinayeti faillerine idam cezası" istedi.
Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini telin etmek için Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplananlar, "çocuk tecavüzü ve cinayeti faillerine idam cezası" istedi.
"EYLÜL İÇİN BURADAYIZ"
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini telin etmek isteyen bir grup, ellerinde "Eylül için buradayız", "Sessiz kalma Polatlı" yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
GRUP, TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİ
Grup adına açıklama yapan Cihat Dızman, başka çocukların ölmemesi için bir araya geldiklerini, toplumsal farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.
"DEVLETİMİZİN BİR AN ÖNCE GEREKEN CEZAYI GETİRMESİ GEREKLİ"
Bu tür suçlarda cezaların caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Dızman, "Acımız çok büyük. Devletimizin bir an önce toplumu dinleyip gereken cezayı getirmesi gerekli. En azından çocuk tecavüzlerine, cinayetlerine karşı idam cezası gelmeli. Devletin daha fazla buna sessiz kalma şansı yok." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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