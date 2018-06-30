KÜÇÜK EYLÜL CİNAYETİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
Bir hafta önce Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedi babasının tarlasında bulundu. Katil zanlısının, arabasındaki tekerlek izleri cinayeti ortaya çıkardı. Eylül'ün cesedi evinin 2 km uzağında bulunurken zanlının annesi ve kız arkadaşı gözaltına alındı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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