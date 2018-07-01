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Küçük Eylül Cinayetinin Ardından Gündeme Gelen Kimyasal Hadım Nedir?
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Küçük Eylül cinayetinin ardından gündeme gelen kimyasal hadım nedir?

KÜÇÜK EYLÜL CİNAYETİNİN ARDINDAN GÜNDEME GELEN KİMYASAL HADIM NEDİR?

Ankara Polatlı'da vahşice katledilen Küçük Eylül olayının ardından konuşulmaya başlanan kimyasal hadım nedir? Kimlere ve nasıl uygulanacak? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 21:00
Puan Ver : Küçük Eylül Cinayetinin Ardından Gündeme Gelen Kimyasal Hadım Nedir?(9/10)5

Ankara Polatlı'da katledilen Küçük Eylül olayının ardından konuşulmaya başlanan kimyasal hadım, özellikle çocuklara cinsel saldırı suçları işleyen zanlılara uygulanacak ceza olarak gündeme geldi. Peki kimyasal hadım nedir? Kimlere ve nasıl uygulanacak?

"CİNSEL KASTRASYON TEDBİRİNİ YENİ DÖNEMDE DEVREYE SOKACAĞIZ"

Ankara Polatlı'da kaybolan ve daha sonra vahşice katledilmiş şekilde bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuk istismarı ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrası gündeme gelen kimyasal hadım düzenlemesini hatırlattı. Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" dedi.

ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI KİMYASAL HADIM ALINACAK TEDBİRLER ARASINDA

Kimyasal hadım yani kastrasyon, Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat K. ve geçen aylarda bir babanın öz kızına karşı uyguladığı cinsel istismar sonrası gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuk istismarının önüne geçmek için alınacak tedbirler arasında kimyasal hadımın da olabileceği açıklamasında bulunmuştu.

KİMYASAL HADIM NEDİR? KİMLERE UYGULANIR?

Kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltıcı birtakım ilaçların kendisine verilmesidir. Cinsel istismarcıların ağırlıklı erkek olduğunu düşünecek olursak, testosteron dediğimiz hormonu azaltıcı birtakım ilaçların kişilere verilmesi ve bu ilaçların kişilerin ömür boyu almasını sağlayarak cinsel fonksiyonlarını azaltıcı bir etki oluşturması bekleniyor.

HANGİ ÜLKELERDE KASTRASYON UYGULANIYOR?

Hindistan'da da çocuk istismarı vakalarında kimyasal hadım uygulanırken, Rusya'da 14 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda yine aynı yöntem kullanılıyor. Portekiz, Polonya, İngiltere, Moldova, Estonya ve Makedonya'da çocuk tacizi vakalarında kimyasal hadım cezası uygulanıyor. Almanya "Ciddi hastalıklı" vakalarda hadım işlemine karar verebiliyor. ABD'de ise Kaliforniya başta olmak üzere sekiz eyalette kimyasal hadım, idam cezası yerine uygulanıyor. Suçun mahiyeti ve uygulanışına göre eyaletlerde farklılık bulunuyor. Ancak ülkedeki insan hakları örgütleri bu uygulamaya tepki gösteriyor. Arjantin kanunlarına göre Mendoza bölgesinde kendi isteği ile kimyasal hadım olan mahkûmlara ceza indirimi yapılıyor.

"TOPLUMUMUZU ÇÖKÜŞE GÖTÜRECEK DİNAMİTTİR, GÖZ YUMAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu: İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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