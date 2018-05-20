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Küba'da yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düşmüştü! İşte feci bilanço

KÜBA'DA YOLCU UÇAĞI KALKIŞTAN HEMEN SONRA DÜŞMÜŞTÜ! İŞTE FECİ BİLANÇO

Kübalı resmi yetkililer başkent Havana'daki havalimanından kalktıktan kısa süre sonra düşen yolcu uçağındaki 110 yolcu ve mürettebatın öldüğünü doğruladı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Hemen Sonra Düşmüştü! İşte Feci Bilanço(5/10)1

Kübalı resmi yetkililer cuma günü başkent Havana'daki havalimanından kalktıktan kısa süre sonra düşen Boeing 737-200 tipi yolcu uçağındaki 110 yolcu ve mürettebatın öldüğünü doğruladı.

HAVALİMANINDAN KALKTIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞMÜŞTÜ

Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçak, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

3 KİŞİ AĞIR YARALI OLARAK KURTULMUŞTU

113 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

ABD YAPTIRIMI YÜZÜNDEN UÇAK FİLOLARINI YENİLEYEMİYOR

Küba gibi ABD'nin yaptırımı altındaki ülkelerde yaşlanan uçak filoları yenilenemediğinden çok sayıda can alan uçak kazaları meydana gelebiliyor.

2010'DAN BERİ YAŞANAN 3. BÜYÜK HAVA KAZASI

Kaza 2010 yılından beri yaşanan üçüncü büyük hava kazası olarak kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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