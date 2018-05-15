Beşiktaş, Talisca'nın Alternatifini Yunanistan'da Buldu!
Arjantin'in Efsanesi İmzayı Attı! İşte Maradona'nın Yeni Takımı
Arap Dünyası Oruca Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
İsrail, Türkiye'den Tarım Ürünleri İthalatını Dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Musevi Cemaati Temsilcilerini Kabul Etti
Jandarma Karakoluna Roketatarlı Saldırı!
Bakambu'dan Müthiş Depar! Çin'de Gündem Oldu
Boluspor-Gazişehir Maçında Penaltı Var'dan Döndü!
Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu Projelerini Anlattı
Ramazan Ayının Gelişini Kutlamak İçin Havaya Ateş Açtı, Kendini Ayağından Vurdu
Kriz Yeniden Alevlendi! Kuzey Kore'den Trump Görüşmesi İçin Yeni Karar
Bursa'da Ak Partili Meclis Üyesinin Aracı Kurşunlandı
Körfez'deki Kriz Sona Erdi! Anlaşma Sağlandı Çekiliyorlar
Süper Ligde Transfer Harekatı Başladı! İşte Burak'ın Yeni Takımı
Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu
Erzurumspor Final Biletini Kaptı, Taraftar Sokaklara Döküldü
Abd Başkanı Trump'tan Ramazan Mesajı!
Son Dakika! Filistin, Abd Temsilciliğini Geri Çekti
Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor
Bu Kadarına Da Pes! Tesisleri Basıp Futbolcuları Dövdüler

KRİZ YENİDEN ALEVLENDİ! KUZEY KORE'DEN TRUMP GÖRÜŞMESİ İÇİN YENİ KARAR


Kriz yeniden alevlendi! Kuzey Kore'den Trump görüşmesi için yeni karar
Tarih : 15 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Kriz Yeniden Alevlendi! Kuzey Kore'den Trump Görüşmesi İçin Yeni Karar(6/10)2

AFP ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Kuzey Kore çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal ederken ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceğini duyurdu. İptalin gerekçesi ise Güney Kore ile ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikat.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kriz  Yeniden  Alevlendi  Kuzey  Kore  Den  Trump  Görüşmesi  İçin  Yeni  Karar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER