KRİZ YENİDEN ALEVLENDİ! KUZEY KORE'DEN TRUMP GÖRÜŞMESİ İÇİN YENİ KARAR
AFP ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Kuzey Kore çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal ederken ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceğini duyurdu. İptalin gerekçesi ise Güney Kore ile ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikat.
Kaynak: haberinburada
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