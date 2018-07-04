KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ RUS VE ABD'Lİ BAKANLAR TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile 16 Temmuz'da gerçekleşecek Trump-Putin zirvesinin hazırlıkları hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
"SURİYE VE KUZEY KORE KONULARI ELE ALINDI"
Açıklamada, "Bakan Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün telefonda görüştü. İki bakan, Başkan Trump ve Devlet Başkanı Putin'in gelecek günlerde yapacağı görüşme ile Suriye ve Kuzey Kore konularını ele aldı." ifadeleri kullanıldı.
ABD KONGRESİ RESMİ TEMASLAR İÇİN MOSKOVA'YA GİTTİ
Öte yandan, Trump ve Lavrov'un yapacağı zirve öncesinde bir grup ABD Kongresi üyesi, iki yıl aradan sonra ilk defa resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
TRUMP VE PUTİN 16 TEMMUZ'DA HELSİNKİ'DE BİR ARAYA GELECEK
Beyaz Saray, geçen hafta, Trump ve Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geleceği bildirmiş ve liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Maliye Bakanlığından Müjde! İşte Memurların Alacağı Zamlı Maaşlar
- Seçim Ve Sınavlar Bitti, Tatilciler Marmaris'e Akın Etti
- İşte En Düşük Memur Ve Memur Emeklisi Maaşı
- Dünya'da Sadece Hatay'da Yaşayan Geyik Böceğine Japonlar 700 Bin Lira Veriyor
- Çalışmalarda Sona Gelindi! Binlerce Vatandaşa Emeklilik Yolu Açılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yolsuzlukla Suçlanan Eski Başbakana Gözaltı
- Kahraman Köpek Kendini Riske Attı, Sahibinin Hayatını Kurtardı
- Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar