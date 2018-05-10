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KRİTİK TASARI YASALAŞTI! BAKANLAR KURULU KHK ÇIKARABİLECEK


Kritik tasarı yasalaştı! Bakanlar Kurulu KHK çıkarabilecek
Tarih : 10 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Kritik Tasarı Yasalaştı! Bakanlar Kurulu Khk Çıkarabilecek(8/10)4

TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edildi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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