KRİTİK TASARI YASALAŞTI! BAKANLAR KURULU KHK ÇIKARABİLECEK
TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edildi.
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Kaynak: haberinburada
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