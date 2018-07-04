Leyla'nın Babası Kendisini Arayan Erdoğan'dan Özel Ricada Bulundu
Genç Kadın, Kendisini Aldatan Kocasının Cinsel Organını Palayla Kesti!
Kritik Tarih Belli Oldu! Ak Parti'de Gözler Pazartesi Gününe Çevrildi
Aykut Kocaman Gitti, Isla Karar Değiştirdi
İzmir'de Kaybolan 1,5 Yaşındaki Rüya Bebek Bulundu
Ak Parti'de, Meclis Başkanının Belirleneceği Tarih Belli Oldu
Galatasaray; Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda Ve Maicon'un Satış Fiyatını Belirledi
Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yı 8 Milyon Euroya Uzakdoğu'ya Gönderiyor
Berna Laçin'e Medine Soruşturması
İstanbul'da Yangın Paniği! Tekstil Fabrikası Alev Alev Yanıyor
İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'gizli Ajanda' İle Vurdu
Hazırlıklar Tamam! Cep Herkülü'nün Bugün Mezarı Açılıyor
Başörtülü Kadına Saldırıp Göğsünü Kestiler!
Murat Boz 7 Yıllık Aşkı Eliz Sakuçoğlu'nu Görmezden Geldi
Ysk Başkanı Saat Verdi! Kesin Seçim Sonuçları Bugün Açıklanıyor
Aıds'li Kadının Doğumunda Parmağına İğne Batan Asistandan İyi Haber
Erdoğan'dan İdam İsteyen Vatandaşa Tek Cümlelik Yanıt
Terörist Başının Oğlu Çatışmada Öldürüldü
Çaresizce Çocuğundan Gelecek Haberi Bekliyor!
Sabaha Karşı Virajda Gelen Ölüm!

Kritik tarih belli oldu! AK Parti'de gözler Pazartesi gününe çevrildi

KRİTİK TARİH BELLİ OLDU! AK PARTİ'DE GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz saat 16.00'da yemin edecek.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 12:10
Puan Ver : Kritik Tarih Belli Oldu! Ak Parti'de Gözler Pazartesi Gününe Çevrildi(10/10)6

Yeni sisteme geçiş sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz saat 16.00'da yemin edecek. Yeni kabine de belli oluyor.

PAZARTESİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte takvim belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00'da edeceğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenin ardından yeni sistemin resmen hayata geçeceğini aktardı. Bu törenden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini duyuracak.

VEKİLLER DE YEMİN EDECEK

Yeni sisteme geçiş için takvim belli oluyor. YSK'nın kesin sonuçları bugün açıklamasının ardından Cumartesi günü TBMM'de milletvekilleri yemin edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edecek ve resmen göreve başlayacak.Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi.

YEMEK SONRASI KABİNE AÇIKLANACAK

Erdoğan'ın göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak hayata geçmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kritik  Tarih  Belli  Oldu  Ak  Parti  De  Gözler  Pazartesi  Gününe  Çevrildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER