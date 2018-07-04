KRİTİK TARİH BELLİ OLDU! AK PARTİ'DE GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz saat 16.00'da yemin edecek.
Yeni sisteme geçiş sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz saat 16.00'da yemin edecek. Yeni kabine de belli oluyor.
PAZARTESİ YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte takvim belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00'da edeceğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenin ardından yeni sistemin resmen hayata geçeceğini aktardı. Bu törenden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini duyuracak.
VEKİLLER DE YEMİN EDECEK
Yeni sisteme geçiş için takvim belli oluyor. YSK'nın kesin sonuçları bugün açıklamasının ardından Cumartesi günü TBMM'de milletvekilleri yemin edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edecek ve resmen göreve başlayacak.Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi.
YEMEK SONRASI KABİNE AÇIKLANACAK
Erdoğan'ın göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak hayata geçmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.
Kaynak: haberinburada
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