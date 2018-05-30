KRİTİK MGK SONA ERDİ, ANA GÜNDEM MADDESİ: SEÇİM!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK, 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Terörle mücadele ve Suriye başlıklarının görüşüldüğü duyuruldu. Toplantıda ayrıca seçim güvenliğine yönelik konular da ele alındı.
PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VEREN ÜLKELERE UYARI
MGK bildirisinde, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.
"FİLİSTİN DAVASINA DESTEK DEVAM EDECEK"
Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi.
EGE VE AKDENİZ'DEKİ KIŞKIRTMALARA DEĞİNİLDİ
Ege ve doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.
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Kaynak: haberinburada
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