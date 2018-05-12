KRİTİK MAÇ ÖNCESİ ÇATIŞMA ÇIKTI! İKİ POLİS YARALANDI
Yunanistan'da AEK ile PAOK futbol takım taraftarlarının polisle çatışması üzerine Atina savaş alanına döndü. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.
AEK-PAOK futbol takımları kupa maçı öncesi sokakta dolaşan 2 takım taraftarları karşı karşıya gelince olaylar çıktı.
Exrhia bölgesinde olaylar büyüdü ve polis güçleri çıkan çatışmaya müdahale etti. Taraftarlar bu sefer molotof kokteylleri ve taşlarla polislere saldırmaya başladı. Çıkan olaylarda 2 polis yaralandı.
HER İKİ TAKIMIN KÖKENİ İSTANBUL'A DAYANIYOR
İki takımın da esas kökleri İstanbul'a dayanıyor ancak AEK Atina'da, PAOK takımı ise Selanik'te faaliyet gösteriyor.
Kaynak: haberinburada
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