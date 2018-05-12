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Kritik maç öncesi çatışma çıktı! İki polis yaralandı

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ ÇATIŞMA ÇIKTI! İKİ POLİS YARALANDI

Yunanistan'da AEK ile PAOK futbol takım taraftarlarının polisle çatışması üzerine Atina savaş alanına döndü. Çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Kritik Maç Öncesi Çatışma Çıktı! İki Polis Yaralandı(6/10)2

AEK-PAOK futbol takımları kupa maçı öncesi sokakta dolaşan 2 takım taraftarları karşı karşıya gelince olaylar çıktı.

Exrhia bölgesinde olaylar büyüdü ve polis güçleri çıkan çatışmaya müdahale etti. Taraftarlar bu sefer molotof kokteylleri ve taşlarla polislere saldırmaya başladı. Çıkan olaylarda 2 polis yaralandı.

HER İKİ TAKIMIN KÖKENİ İSTANBUL'A DAYANIYOR

İki takımın da esas kökleri İstanbul'a dayanıyor ancak AEK Atina'da, PAOK takımı ise Selanik'te faaliyet gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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