İngiltere'de yayınlanan bir kitapta Kraliçe Elizabeth ve Prens Phillip'in cinsel hayatına dair detaylar yer aldı. Büyük yankı uyandıran kitabın yazarı bilgilerin gerçek olduğunda ısrarcı olsa da konuyla ilgili kraliyetten henüz bir yorum gelmedi.

"TUTKULU CİNSEL HAYATLARI VARDI"

Kitabın yazarı Leydi Colin Cambell, kitabının "çeşitli güvenilir kaynaklara" dayandığını ve bunlardan birkaçının kraliyet ailesinin içinden olduğunu iddia etti. Kitaba göre, Kraliçe ve kocasının balayı ile başlayan ve uzun bir süre süren sağlıklı ve tutkulu bir cinsel hayatları vardı. Bu konuda, bir gizliliğin söz konusu olmadığı ve saraydakilerin detayları bildiği de eklendi. Prens bunu "sağlıklı bir hayata" işaret olarak yorumluyordu.

GÖRDÜĞÜ HER GÜZEL KADINA İLGİ GÖSTERİRDİ

Ayrıca, Prens Phillip'in gördüğü her güzel kadınla, hatta kitabın yazarı Leydi Colin'le bile, flört ettiği aktarıldı.Kraliçenin kocasının sadakatsizliği ile ilgili olarak kardeşi Prenses Margaret'a yakındığı da eklendi. Hoşuna gitmese bile, Kraliçe, eşinin karşı cinsten çok yakın olacağı bir arkadaş edinmesine izin verdi.

Kaynak: haberinburada