KPSS lisans başvuruları 10 Mayıs'ta başlamıştı ve bugün sona erecek. Binlerce kişi KPSS için heyecan dolu bir bekleyişe girdi. Peki 2018 KPSS ne zaman? Başvuru ücretleri ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

KPSS lisans başvuruları 10-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor. KPSS başvuruları "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden kolayca yapılabiliyor. Binlerce kişi KPSS için heyecan dolu bir bekleyişe girdi. Peki 2018 KPSS ne zaman? Başvuru ücretleri ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

KPSS NE ZAMAN? KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika, 60,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45 40,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL

KPSS ADAYLARI İÇİN UYARILAR

-Sınava başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız.

Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru

süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın

diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

-Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için

yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz

tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz

sayılacak, işleme alınmayacaktır.

-Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra

oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kaynak: haberinburada