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Kovalamaca Kötü Bitti, Gösterge 110'da Takılı Kaldı: 2 Polis Yaralı
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Kovalamaca kötü bitti, gösterge 110'da takılı kaldı: 2 polis yaralı

KOVALAMACA KÖTÜ BİTTİ, GÖSTERGE 110'DA TAKILI KALDI: 2 POLİS YARALI

Adana'da "dur" ihtarına uymayan limon hırsızlarını kovalayan Yunus polislerinin motosikleti devrildi. 20 metre sürüklenen 2 polis ağır yaralandı. Motosikletin hız göstergesi 110'da takılı kaldı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Kovalamaca Kötü Bitti, Gösterge 110'da Takılı Kaldı: 2 Polis Yaralı(6/10)2

Adana'da narenciye bahçesinden limon çalan hırsızların kamyonetini kovalarken kaza yapan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru ağır yaralandı.

"DUR" İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLERİ KOVALAMAYA BAŞLADILAR

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli yunus ekibi narenciye bahçesinden limon hırsızlığı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçınca, kovalamaca yaşandı.

20 METRE SÜRÜKLENDİLER

Hızla giden kamyoneti takip eden polislerin bulunduğu motosiklet devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen polisler, ağır yaralandı. Kamyonetteki şüpheliler ise, narenciye bahçelerinin içindeki toprak yollara girerek izlerini kaybettirdi.

HIZ GÖSTERGESİ 110'DA TAKILI KALDI

Öte yandan kaza sonrası motosikletin hız göstergesinin 110'da takılı kalması dikkat çekti.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı polisler ise, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından kamyonetin plakasını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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