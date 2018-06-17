KOSTA RİKA-SIRBİSTAN MAÇININ SON DAKİKASINDA SAHA KARIŞTI!
Sırbistan'ın Kosta Rika'yı 1-0 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasının son bölümünde Nemanja Matic ve Kosta Rika yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.
2018 Dünya Kupası E Grubunda oynanan Kosta Rika-Sırbistan maçının 90+3. dakikasında bir pozisyonda top taca giderken Matic, Kosta Rika yardımcı antrenörü Luis Marin'in elinden topu almaya çalıştı.
İTİŞME YAŞANDI
İkili arasında yaşanan itişmeyi engellemek için araya dördüncü hakem Bamlak Tessema Weyesa girdi.
Yedek kulübesi de daha sonra olaylara dahil olurken VAR yardımıyla izlenen olayda hakem kimseye kart göstermedi.
Kaynak: haberinburada
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