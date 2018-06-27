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Kosta Rika ile 2-2 Berabere Kalan İsviçre, Son 16'da İsveç'in Rakibi Oldu

KOSTA RİKA İLE 2-2 BERABERE KALAN İSVİÇRE, SON 16'DA İSVEÇ'İN RAKİBİ OLDU

Dünya Kupası E Grubunda İsviçre, turnuvaya veda eden Kosta Rika'yla 2-2 berabere kaldı ve grubunu ikinci sırada tamamladı. İsviçre son 16 turunda İsveç'in rakibi oldu.

Tarih : 27 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Kosta Rika İle 2-2 Berabere Kalan İsviçre, Son 16'da İsveç'in Rakibi Oldu(10/10)6

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre ile turnuvaya veda eden Kosta Rika karşılaştı.

RAKİP İSVEÇ

Nizhny Novgorod Stadyumunda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken, İsviçre adını son 16 takım arasına yazdırdı. İsviçre'nin rakibi İsveç oldu.

İsviçre'nin gollerini; Blerim Dzemaili ve Josip Drmic kaydederken, Kosta Rika'nın golleri; Kendall Waston ve uzatmalarda penaltıdan Ruiz'den geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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