KOSTA RİKA İLE 2-2 BERABERE KALAN İSVİÇRE, SON 16'DA İSVEÇ'İN RAKİBİ OLDU
Dünya Kupası E Grubunda İsviçre, turnuvaya veda eden Kosta Rika'yla 2-2 berabere kaldı ve grubunu ikinci sırada tamamladı. İsviçre son 16 turunda İsveç'in rakibi oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre ile turnuvaya veda eden Kosta Rika karşılaştı.
RAKİP İSVEÇ
Nizhny Novgorod Stadyumunda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken, İsviçre adını son 16 takım arasına yazdırdı. İsviçre'nin rakibi İsveç oldu.
İsviçre'nin gollerini; Blerim Dzemaili ve Josip Drmic kaydederken, Kosta Rika'nın golleri; Kendall Waston ve uzatmalarda penaltıdan Ruiz'den geldi.
Kaynak: haberinburada
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