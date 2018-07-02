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Korkutan Rapor: Suriyeli Sığınmacı Sayısı 2 Haftada 110 Bin Arttı

Korkutan rapor: Suriyeli sığınmacı sayısı 2 haftada 110 bin arttı

KORKUTAN RAPOR: SURİYELİ SIĞINMACI SAYISI 2 HAFTADA 110 BİN ARTTI

Birleşmiş Milletler yerinden edilmiş Suriyeli sayısının iki hafta içinde 110 bin arttığını belirterek 270 bine yükseldiğini açıkladı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 16:00
Puan Ver : Korkutan Rapor: Suriyeli Sığınmacı Sayısı 2 Haftada 110 Bin Arttı(7/10)3

Birleşmiş Milletler yerinden edilmiş Suriyeli sayısının iki hafta içinde 110 bin arttığını belirterek 270 bine yükseldiğini açıkladı.

"İKİ HAFTA İÇİNDE 110 BİN ARTTI"

BM pazar günü yaptığı açıklamada ülkelerini terk eden Suriyeli sığınmacı sayısını 160 bin olarak açıklamıştı. Ürdün'ün BM sözcüsü rakamın son gelişmeler ışığında iki hafta içinde 110 bin arttığını belirtti. Sözcü Muhammed Hawari, Suriye, İsrail ve Ürdün arasındaki gerilimin rakamı yükselttiğini açıkladı.

"İSRAİL, SURİYE İÇ SAVAŞINA MÜDAHALE ETMEME POLİTİKASINI SÜRDÜRECEK"

Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu. İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Golan Tepeleri'nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi" denildi.

İSRAİL SURİYE HATTINA SEVKİYAT YAPTI

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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