KORKUTAN RAPOR: SURİYELİ SIĞINMACI SAYISI 2 HAFTADA 110 BİN ARTTI
Birleşmiş Milletler yerinden edilmiş Suriyeli sayısının iki hafta içinde 110 bin arttığını belirterek 270 bine yükseldiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler yerinden edilmiş Suriyeli sayısının iki hafta içinde 110 bin arttığını belirterek 270 bine yükseldiğini açıkladı.
"İKİ HAFTA İÇİNDE 110 BİN ARTTI"
BM pazar günü yaptığı açıklamada ülkelerini terk eden Suriyeli sığınmacı sayısını 160 bin olarak açıklamıştı. Ürdün'ün BM sözcüsü rakamın son gelişmeler ışığında iki hafta içinde 110 bin arttığını belirtti. Sözcü Muhammed Hawari, Suriye, İsrail ve Ürdün arasındaki gerilimin rakamı yükselttiğini açıkladı.
"İSRAİL, SURİYE İÇ SAVAŞINA MÜDAHALE ETMEME POLİTİKASINI SÜRDÜRECEK"
Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu. İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Golan Tepeleri'nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi" denildi.
İSRAİL SURİYE HATTINA SEVKİYAT YAPTI
İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Terörist İtiraf Etti: Siviller Çıkamasın Diye Yola Bomba Tuzakladık
- Meyve Yüklü Kamyonun Devrilme Anları Kamerada!
- Eşinin Gözleri Önünde Denizde Kaybolan Genç Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
- Kerime Teyzenin Su İçme Hasreti 23 Yıl Sonra Son Buldu
- Demet, Bakan'ın Makamına Kadar Çıktı, Minik Eylül İçin İsteğini İletti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
- Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar