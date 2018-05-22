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Korkusuz Çocuklar Piton Yılanını Oyuncak Tren Olarak Kullandı

KORKUSUZ ÇOCUKLAR PİTON YILANINI OYUNCAK TREN OLARAK KULLANDI

Filipinler'de küçük çocukların ağır ağır ilerleyen devasa piton yılanını oyuncak olarak kullandığı anların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Korkusuz Çocuklar Piton Yılanını Oyuncak Tren Olarak Kullandı(8/10)4

Bu çocuklar devasa piton yılanından korkmayı bir kenara bırakın, onu oyun aracı olarak kullanıyor. Ağır ağır ilerleyen yılanın üzerine oturup yılanı tren niyetine kullanan çocukların görüntüleri sosyal medyayı sallamayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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