Bu çocuklar devasa piton yılanından korkmayı bir kenara bırakın, onu oyun aracı olarak kullanıyor. Ağır ağır ilerleyen yılanın üzerine oturup yılanı tren niyetine kullanan çocukların görüntüleri sosyal medyayı sallamayı başardı.

Kaynak: haberinburada