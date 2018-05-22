KORKUSUZ ÇOCUKLAR PİTON YILANINI OYUNCAK TREN OLARAK KULLANDI
Filipinler'de küçük çocukların ağır ağır ilerleyen devasa piton yılanını oyuncak olarak kullandığı anların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Bu çocuklar devasa piton yılanından korkmayı bir kenara bırakın, onu oyun aracı olarak kullanıyor. Ağır ağır ilerleyen yılanın üzerine oturup yılanı tren niyetine kullanan çocukların görüntüleri sosyal medyayı sallamayı başardı.
Kaynak: haberinburada
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