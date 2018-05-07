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Korkunç ölüm! Boğanın altında kalan sporcu feci şekilde can verdi

KORKUNÇ ÖLÜM! BOĞANIN ALTINDA KALAN SPORCU FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kostarika'da Jason Gustavo Artavia Vasquez adındaki Rodeo binicisi boğanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Korkunç Ölüm! Boğanın Altında Kalan Sporcu Feci Şekilde Can Verdi(7/10)3

Kostarika'nın Alajuela şehrinde yapılan Rodeo müsabakasında Jason Gustavo Artavia Vasques isimli sporcu boğanın altında kalarak can verdi.

Vasgues boğanın üstüne çıktıktan kısa bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Boğanın altında kalan adam kafasını sert bir şekilde yere vurduktan sonra bilincini kaybetti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki insanların boğanın dikkatini dağıtmasından sonra alana giren sağlık ekipleri adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaye kaldırılırken durumu ağır olan 28 yaşındaki adam kurtarılamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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