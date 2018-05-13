KORKUNÇ ÖLÜM! BANYO YAPARKEN ELEKTRİK ÇARPAN KANDIN ÖLDÜ
İstanbul Beyoğlu'nda genç kadın banyo yaptığı sırada elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.
Beyoğlu'nda banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağına kapılan kadın hayatını kaybetti.
ARKADAŞI BANYODA HAREKETSİZ BULDU
Olay öğlen saatlerinde Beyoğlu Bakraç Sokakta meydana geldi. Ebru Demetgül'e (34) ulaşamayan arkadaşı eve geldi. Anahtarla içeri giren kişi arkadaşının banyoda hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
EKİPLER BİNANIN ELEKTRİĞİNİ KESTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Elektrik ekipleri de gelerek binanın elektriklerini kesip inceleme yaptı. Polisin incelemesi devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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