KORKUNÇ OLAY! 4 ÇOCUK ANNESİ ORMANLIK ALANDA KENDİSİNİ ASTI
Karaman'ın Ermenek ilçesinde koyunlarını otlatmak için ormanlık alana giden 4 çocuk annesi kadın., kendisini bir ağaca asarak yaşamına son verdi.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde koyunlarını otlatmak için ormanlık alana giden 4 çocuk annesi Kezban K. (47), kendisini bir ağaca asarak yaşamına son verdi.
AĞACA KENDİSİNİ İPLE ASTI
Ermenek ilçesi Sarı Vadi Köyü Kızılyer mevkiinde meydana gelen olayda bölgeye koyunlarını otlatmaya götüren Kezban K., ormanlık alanda bir ağaca kendisini iple astı. Çocukları tarafından ağaçta asılı bulunan Kezban K.'nin cesedi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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