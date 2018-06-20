KORKUNÇ KAZADA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ÖNCE REFÜJDEKİ DEMİR BARİYERLERE, ARDINDAN MENFEZE ÇARPTI
Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.
5 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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