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Korkunç detayı vali açıkladı: Leyla'yı aç bırakıp öldürmüşler

KORKUNÇ DETAYI VALİ AÇIKLADI: LEYLA'YI AÇ BIRAKIP ÖLDÜRMÜŞLER

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla'nın 8-10 gün aç bırakılarak öldürüldüğünü açıkladı. Vali, minik Leyla'nın bulunmasından 2-3 gün önce bulunduğu suyun içine bırakıldığını söyledi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 12:10
Puan Ver : Korkunç Detayı Vali Açıkladı: Leyla'yı Aç Bırakıp Öldürmüşler(6/10)2

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla'nın 8-10 gün aç bırakılarak öldürüldüğünü açıkladı. Vali, minik Leyla'nın bulunmasından 2-3 gün önce bulunduğu suyun içine bırakıldığını söyledi.

"ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN AÇ BIRAKILMASI"

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Elban şunları söyledi," Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış. Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması."

BABASI "YEMEK YEMEZ, ÇOCUĞUMA SÜT VERİN" DEMİŞTİ

Baba Nihat Aydemir, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada tüm aramalara rağmen kızının halen bulunamadığını, ancak kendisinin çok umutlu olduğunu belirterek, şunları söylemişti: "Çocuğum kesinlikle dışarıda bir yerde. Geleceğine de inanıyorum. Yalnız onu götüren adam belki korkuyordur. Ama Allah rızası için onu başka bir yere bıraksın. Biz de Leyla'yı alalım. Ben bir yere gittim, araştırdım. Ona yemek veriyor. Kızım yemek yemiyor. Çocuğuma süt versin ve onu bir yere bıraksın. Allah rızası için biz de çocuğumuzu alalım. Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum."

"HERHANGİ BİR İSTİSMAR EMARESİ DE YOKTUR"

Vali Elban, "Açlık nedeniyle ölmüş ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Herhangi bir istismar emaresi de yoktur" dedi.

"LEYLA KAÇIRILDI"

Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, 'Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var.' yanıtını verdi. Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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