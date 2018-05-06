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Korku anları görüntülendi! Yolcu gemisini su bastı

KORKU ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ! YOLCU GEMİSİNİ SU BASTI

Karayipler'de seyir halindeki yolcu gemisini su basması üzerine yolcular panik olurken ortaya filmleri aratmayacak görüntüler çıktı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Korku Anları Görüntülendi! Yolcu Gemisini Su Bastı(9/10)5

Karayiplerdeki Carnival Dream yolcu gemisinde yangın söndürme sisteminde çıkan arıza sebebiyle tüm gemiyi su basarken, görüntüler ünlü Titanic filmini aratmadı.

PERSONEL SUYU KOVALARLA BOŞALTTI

50 odanın tamamen su ile kaplandığı olaydan sonra yolcular yerlere serili paspasların üzerinde uyumak zorunda kaldı. Gemiyi basan su personel tarafından kovalarla boşaltılmaya çalışırken gemi şirketi, tüm yolculardan özür diledi. Mağdur yolcuların ücretleri iade edilirken bir başka sefer için de yüzde 50 indirim sözü verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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