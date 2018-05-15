KÖRFEZ'DEKİ KRİZ SONA ERDİ! ANLAŞMA SAĞLANDI ÇEKİLİYORLAR
Sokotra Adası'ndaki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE güçleri aşamalı olarak adadan ayrılmaya başladı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ KISMEN ÇÖZÜLDÜ
Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, dün yaptığı açıklamada, BAE ile ülkesi arasındaki Sokotra Adası krizinin sona erdiğini duyurmuş, taraflar arasında Sokotra Adasındaki durumun, BAE askerlerinin adaya konuşlandığı tarihten öncesine dönmesi için bir anlaşma yaptığı bilgisini vermişti.
SUUD VE YEMENLİ YETKİLİLER ARABULUCULUK YAPTI
Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, pazar akşamı Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya gitmişti.
BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI
BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti.
SUUDİ ARABİSTAN BÖLGEDE KİLİT ROL ÜSTLENDİ
BAE askerlerinin, ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti. BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
Bu Haberle İlgili Yorumlar