Sokotra Adası'ndaki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE güçleri aşamalı olarak adadan ayrılmaya başladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ KISMEN ÇÖZÜLDÜ

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, dün yaptığı açıklamada, BAE ile ülkesi arasındaki Sokotra Adası krizinin sona erdiğini duyurmuş, taraflar arasında Sokotra Adasındaki durumun, BAE askerlerinin adaya konuşlandığı tarihten öncesine dönmesi için bir anlaşma yaptığı bilgisini vermişti.

SUUD VE YEMENLİ YETKİLİLER ARABULUCULUK YAPTI

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, pazar akşamı Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya gitmişti.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti.

SUUDİ ARABİSTAN BÖLGEDE KİLİT ROL ÜSTLENDİ

BAE askerlerinin, ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti. BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Kaynak: haberinburada