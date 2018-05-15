Körfez'deki Kriz Sona Erdi! Anlaşma Sağlandı Çekiliyorlar
Süper Ligde Transfer Harekatı Başladı! İşte Burak'ın Yeni Takımı
Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu
Erzurumspor Final Biletini Kaptı, Taraftar Sokaklara Döküldü
Abd Başkanı Trump'tan Ramazan Mesajı!
Son Dakika! Filistin, Abd Temsilciliğini Geri Çekti
Galatasaray Transferde Bombayı Patlatıyor
Bu Kadarına Da Pes! Tesisleri Basıp Futbolcuları Dövdüler
Arsenal'den Çağlar İçin Rekor Teklif! İşte Dudak Uçuklatan O Rakam
Taner Tuna'dan Galatasaray'a Gözdağı: Bizi İlgilendirmiyor
Kayserispor, Sumudica'nın Görevine Son Verdi
Büyükelçi Krizi Büyüyor! Erdoğan'dan İsrail'e 'yaptırım' Uyarısı Geldi
Beşiktaş'tan İngiltere Çıkarması! Hedefte İsviçreli Yıldız Var
Muharrem İnce Niğe Mitinginde Vatandaşları Azarladı: Bi Susun Ya!
Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti
İsrail'den Türkiye'ye Büyükelçi Misillemesi!
Alex Telles'ten Galatasaray Mesajı
Tff, Dört Büyükleri Pfdk'ya Sevk Etti
Suudi Arabistan'dan Abd'nin Kudüs Kararına İlk Yorum!
Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu

KÖRFEZ'DEKİ KRİZ SONA ERDİ! ANLAŞMA SAĞLANDI ÇEKİLİYORLAR


Körfez'deki kriz sona erdi! Anlaşma sağlandı çekiliyorlar
Tarih : 15 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Körfez'deki Kriz Sona Erdi! Anlaşma Sağlandı Çekiliyorlar(9/10)5

Sokotra Adası'ndaki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE güçleri aşamalı olarak adadan ayrılmaya başladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KRİZ KISMEN ÇÖZÜLDÜ

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, dün yaptığı açıklamada, BAE ile ülkesi arasındaki Sokotra Adası krizinin sona erdiğini duyurmuş, taraflar arasında Sokotra Adasındaki durumun, BAE askerlerinin adaya konuşlandığı tarihten öncesine dönmesi için bir anlaşma yaptığı bilgisini vermişti.

SUUD VE YEMENLİ YETKİLİLER ARABULUCULUK YAPTI

Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan ortak komite, pazar akşamı Yemen hükümeti ve BAE arasındaki Sokotra krizini çözmek için adaya gitmişti.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti.

SUUDİ ARABİSTAN BÖLGEDE KİLİT ROL ÜSTLENDİ

BAE askerlerinin, ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti. BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Körfez  Deki  Kriz  Sona  Erdi  Anlaşma  Sağlandı  Çekiliyorlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER