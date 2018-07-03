KÖPRÜDEN ATLAYAN GENÇ KADINI POLİS HAVADA YAKALADI
Kahramanmaraş'ta eşiyle kavga ettiği için köprüye çıkan genç kadın kendini boşluğa bıraktı. Kadını olay yerindeki polisler son anda saçından yakaladı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde eşiyle kavga ettiği için köprüye çıkan genç kadın kendini boşluğa bıraktı. Kadını olay yerindeki polisler son anda saçından yakaladı.
POLİSLER HAVADA SAÇINDAN YAKALADI
Olay, öğle saatlerinde Andırın-Göksun Karayolu'nun üzerindeki asma Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Eşiyle tartışan Z.K., asma köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Genç kadını köprüde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimseyi yanına yaklaştırmayan Z.K., yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki köprünün halatlarından tutarak ölmek istediğini söyledi. Yarım saat boyunca kimseyi yanına yaklaştırmayan genç kadın, tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. İsmi açıklanmayan eşi de olay yerine gelerek Z.K.'yı ikna etmeye çalıştı ancak o da sonuç alamadı.
KADINI 2 DAKİKA BOYUNCA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR
Z.K. daha sonra köprüden sarkarak kendini boşluğa bırakmak istedi. Tam bu sırada bir polis memuru koşarak kadının kolunu havada yakaladı. Bir başka polis de hemen arkadaşının yardımına koşarken, kadın da tamamen kendini boşluğa bıraktı.
Boşlukta polislere direnen Z.K., bir kolunu polisin elinden kurtardı. Diğer polis ise genç kadının tüm çabalarına karşın elini sıkıca tutarak bırakmadı. Ardından köprüde bulunan polisler ve vatandaşlar Z.K.'nin kolunu bırakmayan polise destek olarak yaklaşık 2 dakika boyunca atlamakta direnen genç kadını yukarı çektiler. Kurtarılan Z.K., itfaiyenin uzattığı merdivene alınarak indirildi. Z.K., olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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