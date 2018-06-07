ABD'nin Preston kentindeki bir ortaokulda, öğrencilerinin gözü önünde hasta bir köpek yavrusunu canlı canlı bir tatlı su kaplumbağasına yediren biyoloji öğretmenine hayvanlara zulümden dava açıldı.

KAPLUMBAĞA UYUTULDU

Robert Crosland adlı öğretmenin suçlu bulunması halinde 6 ay hapis ve 5 bin dolar cezaya çarptırılabileceği belirtiliyor. 7 Mart'ta yaşandığı belirtilen olayın ardından, zararlı bir tür kabul edilen kaplumbağa uyutuldu.

ATILMASI İÇİN 190 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ

Ailelerin şikâyetiyle duyulan olaydan sonra, okulda sevilen bir öğretmen olan Crosland'in görevden alınması için internette başlatılan imza kampanyasına 190 bin kişi destek verdi. Hayvan hakları örgütü PETA, Crossland'ın öğrencilerin yanına yaklaştırılmaması çağrısında bulundu. "Crossland'i Destekliyoruz" adlı karşı bir kampanyaya ise 3700 kişi destek verdi ve Crosland, "bilimi yeni yöntemlerle öğreten ve işini seven bir öğretmen" olarak tanımlandı.

Kaynak: haberinburada