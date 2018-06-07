Selçuk, Teknoloji Devine Açtığı 's8' Davasından Vazgeçti
3 Farklı Seçim Anketi, 3 Farklı Sonuç! Sadece Birinde İlk Turda İş Bitiyor
18 Yaşındaki Kadın Terörist Pkk'daki Çöküşü Anlattı: Kaçamayan İntihar Ediyor
Fenerbahçe, Ali Koç Yönetiminde İlk Transferini Yaptı
Bakan Zeybekci: Merkez'in Kararı, Faizleri Yatırım Yapılabilir Seviyeye Getirecek
Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Man Adaları Belgeleriyle İlgili Tazminat Ödeyecek
Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi
Konya-Karaman Arasındaki Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi
Erdoğan'dan İnce'ye: Sen Yap-İşlet-Devret Nedir Bilmiyorsun, Seçimden Sonra Öğreneceksin
Sezginler Aşireti Güpegündüz Mekan Basıp Haraç İstedi! O Anlar Kamerada
Arkadaşıyla İddiaya Giren Genç Köprüden Atladı!
Tüp Bebek Tedavisi Gören Çiftin İkiz Çocuklarından Biri 6 Yıl Sonra Dünyaya Geldi
Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
Arjantin'de Dünya Kupası Oyuncu Albümü Çalındı, Zarar 360 Bin Dolar
Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
Antalya'daki Tekne Faciasında Ölen Suriyeli 5 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Abd Polisi Silahsız Genci Bayıltana Kadar Dövdü! O Anlar Kamerada

Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!

KÖPEK YAVRUSUNU KAPLUMBAĞAYA CANLI CANLI YEDİREN ÖĞRETMENE DAVA AÇILDI!

ABD'nin Preston kentindeki ortaokulda, öğrencilerinin gözü önünde hasta köpek yavrusunu canlı canlı tatlı su kaplumbağasına yediren biyoloji öğretmenine hayvanlara zulümden dava açıldı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!(10/10)6

ABD'nin Preston kentindeki bir ortaokulda, öğrencilerinin gözü önünde hasta bir köpek yavrusunu canlı canlı bir tatlı su kaplumbağasına yediren biyoloji öğretmenine hayvanlara zulümden dava açıldı.

KAPLUMBAĞA UYUTULDU

Robert Crosland adlı öğretmenin suçlu bulunması halinde 6 ay hapis ve 5 bin dolar cezaya çarptırılabileceği belirtiliyor. 7 Mart'ta yaşandığı belirtilen olayın ardından, zararlı bir tür kabul edilen kaplumbağa uyutuldu.

ATILMASI İÇİN 190 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ

Ailelerin şikâyetiyle duyulan olaydan sonra, okulda sevilen bir öğretmen olan Crosland'in görevden alınması için internette başlatılan imza kampanyasına 190 bin kişi destek verdi. Hayvan hakları örgütü PETA, Crossland'ın öğrencilerin yanına yaklaştırılmaması çağrısında bulundu. "Crossland'i Destekliyoruz" adlı karşı bir kampanyaya ise 3700 kişi destek verdi ve Crosland, "bilimi yeni yöntemlerle öğreten ve işini seven bir öğretmen" olarak tanımlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Köpek  Yavrusunu  Kaplumbağaya  Canlı  Canlı  Yediren  Öğretmene  Dava  Açıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER