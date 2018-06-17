Türkiye'de Bir İlk! Kentsel Dönüşüm Mezarlığa Da Sıçradı
Portekizli Ronaldo, Gol Sevincinde Messi'ye Gönderme Yapmış
Öldü Sandığı Babasını E-Devlet Sayesinde Buldu, Babasına Dava Açtı
Köpek Besleyen Erdoğan'ın Hassasiyeti Alkış Topladı
İstanbul'da Adeta Gök Delindi! Şiddetli Yağış 3 Saat Boyunca Devam Edecek
Yunanistan Ve Makedonya Arasında Tarihi Anlaşma! İsim Sorunu Çözüldü
Metroda Durağında Jiletle Bacaklarını Tıraş Eden Kadın Pes Dedirtti!
Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
Yargıtay'dan Emsal Karar! Kocasının İşini Aşağıladı, Kusurlu Bulundu
Burak Yılmaz'ın Fiyatı Belli Oldu! Sudan Ucuz
Gemi Kazasında Yıkılan Tarihi Yalıya Türk Usulü Çözüm!
Trafik Kazası Sonrası Çıkan Arbedede Polis Memuruna Tokat Attılar
Fenerbahçe, Fabian Balbuena'yı Gözüne Kestirdi
Gaziantep'te Özel Hastanede Yangın! Dumandan Etkilenen 2 Hasta Can Verdi
Çok Az Kişi Biliyor! İşte Babalar Günü'nün Yürek Burkan Hikayesi
Mehmetçik Adım Adım Kandil'e İlerliyor! 39 Kilometre Kaldı
4 Ayda Biriktirdikleri 1 Dakikada Ellerinden Uçup Gitti
Bakan'dan İddialı Yerli Otomobil Çıkışı: Milyon Sipariş Alırız
Nagatomo'nun Galatasaray Görüşmelerinden Haberi Yok
Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a 8 Futbolcu Önerecek: Birini Seçin

KÖPEK BESLEYEN ERDOĞAN'IN HASSASİYETİ ALKIŞ TOPLADI


Köpek besleyen Erdoğan'ın hassasiyeti alkış topladı
Tarih : 17 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Köpek Besleyen Erdoğan'ın Hassasiyeti Alkış Topladı(7/10)3

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SALATALIĞIN SOĞUK OLDUĞUNU FARK EDİNCE...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük köpeğe vereceği salatalığın soğuk olduğunu görünce elinde ısıtması dikkat çekmekte.

"O ZAMAN ÇİKO'YA UĞRAYAYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalığı elinde ısıttıktan sonra köpeğe veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak videoyu, "Eşim Esra'nın telefon kayıtlarından Nisan 2017'ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece... O gün cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince 'o zaman Çiko'ya uğrayayım' der. Çiko'ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu farkedince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta..." notu ile paylaştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Köpek  Besleyen  Erdoğan  In  Hassasiyeti  Alkış  Topladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER