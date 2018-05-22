KÖPEĞE TECAVÜZ EDİP PAYLAŞAN ZANLI!
Konya'da köpeğe tecavüz edip sosyal medyada paylaşan kişiye, soruşturma açılıp para cezası uygulandı. Tecavüzcü, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını videoyu başkalarının telefonuna yüklediğini söyledi.
Konya'da bir kişinin köpeğe cinsel istismarda bulunup o anları sosyal paylaşım sitesinde yayınlamasından sonra Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü harekete geçti. 'Hayvana kötü muamele yapmak' suçundan 625 lira para cezası uygulandı. A.Ş. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Şüpheli, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.
KÖPEĞE TECAVÜZ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri, A.Ş.'nin sosyal medya hesabından bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği videoyu paylaştığını gördü. Dernek üyeleri, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
"CEP TELEFONUMA BAŞKALARI YÜKLEMİŞ"
Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları araştırma sonucu A.Ş.'nin adresini belirledi. Görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını ileri süren A.Ş., savunmasında, "Cep telefonumu bir kıraathanede unuttum. Orada bilmediğim şahıslar tarafından telefonuma yüklenmiş. Bu görüntüler bana ait değildir" dedi.
PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
A.Ş.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 'Hayvana kötü muamele yapmak' suçundan 625 lira idari para cezası uygulandı. Dernek ayrıca A.Ş. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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