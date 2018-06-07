Selçuk, Teknoloji Devine Açtığı 's8' Davasından Vazgeçti
3 Farklı Seçim Anketi, 3 Farklı Sonuç! Sadece Birinde İlk Turda İş Bitiyor
18 Yaşındaki Kadın Terörist Pkk'daki Çöküşü Anlattı: Kaçamayan İntihar Ediyor
Fenerbahçe, Ali Koç Yönetiminde İlk Transferini Yaptı
Bakan Zeybekci: Merkez'in Kararı, Faizleri Yatırım Yapılabilir Seviyeye Getirecek
Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Man Adaları Belgeleriyle İlgili Tazminat Ödeyecek
Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi
Konya-Karaman Arasındaki Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi
Erdoğan'dan İnce'ye: Sen Yap-İşlet-Devret Nedir Bilmiyorsun, Seçimden Sonra Öğreneceksin
Sezginler Aşireti Güpegündüz Mekan Basıp Haraç İstedi! O Anlar Kamerada
Arkadaşıyla İddiaya Giren Genç Köprüden Atladı!
Tüp Bebek Tedavisi Gören Çiftin İkiz Çocuklarından Biri 6 Yıl Sonra Dünyaya Geldi
Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
Arjantin'de Dünya Kupası Oyuncu Albümü Çalındı, Zarar 360 Bin Dolar
Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
Antalya'daki Tekne Faciasında Ölen Suriyeli 5 Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Abd Polisi Silahsız Genci Bayıltana Kadar Dövdü! O Anlar Kamerada

Konya-Karaman Arasındaki Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi

KONYA-KARAMAN ARASINDAKİ HIZLI TREN HATTINDA SONA GELİNDİ

Konya ile Karaman arasındaki hızlı tren hattında sona yaklaşıldı. Karaman'ı, Konya üzerinden mevcut hızlı tren ağına bağlayacak hattın işletmeye alınmasıyla iki şehir arasındaki yolculuk süresi 40 dakikaya düşecek.

Tarih : 07 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Konya-Karaman Arasındaki Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi(9/10)5

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demir yolu işletmeye açıldı. Halen bin 870 kilometre yüksek hızlı demir yolunun inşası ise sürüyor. Öte yandan hem yük hem de yolcu taşımak üzere hızlı demir yolu çalışmaları devam ediyor. Halen bin 454 kilometre hızlı demir yolunun inşasında sürdürülüyor.

SAATTE 200 KM HIZLA GİDİLEBİLECEK

İnşası devam eden hızlı demir yolu projeleri kapsamında İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan, 102 kilometrelik Konya-Karaman arasındaki demir yolu saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirildi.

İKİ ŞEHİR ARASI SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

Altyapı ve üstyapı işleri tamamlanan projenin elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Bedeli 55 milyon 490 bin euro olan proje tamamlandığında Konya-Karaman arası seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düşecek.

HEDEF YILDA 1,9 MİLYON YOLCU

Çalışmaları devam eden hatta yılda 1,9 milyon yolcunun seyahat etmesi hedefleniyor. Karaman-Yenice hattının işletmeye alınmasıyla Mersin Limanı ile Konya, Ankara arasında daha kısa ve hızlı bir ulaşım koridoru oluşturulacak.

Yolcunun yanı sıra yük taşımacılığının da yapılacağı Konya-Karaman hattının 2018 yılı içinde işletmeye alınması planlanıyor.

GÜNEYDOĞU'YA KADAR UZANACAK

Hattın devreye alınmasıyla, İstanbul'a kadar mevcut demiryolu ağına göre daha kısa mesafe ve daha hızlı bir demiryolu sistemi ile entegrasyon sağlanacak. Ulaşım kolaylığı, bölgenin her alanda gelişmesine de katkı sağlayacak.

Konya-Karaman hızlı demiryolu hattı; devamındaki Karaman-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu ile güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu projelerine entegre edilecek.

Konya-Karaman hattında hizmet verecek tren, Konya'nın Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve Çumra ilçesi ile Karaman'ın Demiryurt köyündeki istasyonlarda yolcu indirip bindirecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Konya-Karaman  Arasındaki  Hızlı  Tren  Hattında  Sona  Gelindi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER