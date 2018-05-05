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Konya deplasmanda altın buldu!

KONYA DEPLASMANDA ALTIN BULDU!

Spor Toto Süper Ligde Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenerek küme düşme potasından uzaklaştı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Konya Deplasmanda Altın Buldu!(5/10)1

Süper Lig'in 32. haftasında Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor'u ağırladı.

32 puanla tehlike bölgesinde yer alan Konyaspor'un mutlaka kazanması gereken maçta tek gol Eto'o'dan geldi. Dünya yıldızı golcü 37. dakikada penaltıdan attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.

KONYASPOR 35 PUANDA

Bu sonucun ardından A. Konyaspor puanını 35'e yükseltirken, küme düşen Karabükspor 12 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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