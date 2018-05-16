KONUT FİYATLARI DÜŞTÜ! İŞTE İNDİRİM YAPAN 41 FİRMA
Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, bankalarını da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşları Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) güç birliği yaptı.
İNDİRİME GİTTİLER
3 kuruluşa üye olan 41 firma, tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Böylece ev almak isteyen biri, yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini aylık yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde yüzde 20 indirim alabilecek. Yaklaşık 150 projenin dahil olduğu ve stoklarla sınırlı kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek.
İŞTE O FİRMALAR VE KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER
Ağaoğlu: Çekmeköy, Maslak 1453
Akkuş Gayrimenkul: Alya Penta, Alya Grandis
Akzirve: Akzirve Topkapı
AND Gayrimenkul: AND Frekans ve AND Pastel
Ant Yapı: Antasya, Antteras
Artaş: Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4
Arven: Kasr-ı Arven
Babacan Holding: Babacan Premium, Babacan Port Royal, Babacan Palace, Babacan Central
Baysaş: Baysaş 1. ve 2. etap istanbul 216 (Fikirtepe)
Cathay Group: Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy
Çalık Gayrimenkul: Taksim 360
Çukurova Gayrimenkul: Çukurova Balkon
Demir İnşaat: Demir La Vida, Demir Country
DKY İnşaat: Lokum Manzara
Ege Yapı: Kordon İstanbul, Batışehir
EYG Grup: Bahçeşehir Evler, Bahçeşehir Teras Evler, Bahçeşehir Quartz, Bahçeşehir Kuleler, Bahçeşehir Vadi, Mirage, Vitrin, Kağıthane Ofis, İlkbahar, İdilia, Rings, Narlıbahçe, Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Mashattan, Lokum Evler
Garanti Koza: Kozapark
Gedizler: Ev're 1, Ev're 2
Haldız İnşaat: Transform Fikirtepe, Kocaeli İzmit Tuana Evleri, Kocaeili Derince Çınarlıkent
Halk GYO: Bizimtepe Aydos, Sehristan Konutları
Hasanoğlu İnşaat: BANU EVLERİ Ispartakule, BANU EVLERİ Ispartakule 3
İş GYO: Manzara Adalar, İnistanbul
Kiler GYO: Referans Güneşli, Referans Bahçeşehir, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu
Kuzu Grup: Sea Pearl Ataköy, Spradon, Divan Residence
Kütahya Seramik: NG Residence
Mesa: Mesa Koz, Mesa Orman, Mesa Çubuklu 28, Mesa Gökada, Mesa Cadde
NEF: Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, İnistanbul Topkapı, Nef Basın Ekspres 36, Nef Kandilli
Nuhoğlu İnşaat: Yenitepe Kadıköy, Yenitepe İzmir, Cubes Ankara
Obaköy Gayrimenkul: Transform Fikirtepe
Polatyol: Eston Şehir Koru
Roya Yapı: Roya Nova
Sinpaş: ANKARA: Altınoran, Ege Vadisi, Marina Ankara, Yalı Vadi, İSTANBUL: Aydos Country, Gökorman, Finans Şehir, Sinpaş Time, Metrolife, Queen Bomonti, İş Modern Ambarlı, DENİZLİ: Aqua City Denizli, BURSA: Bursa Modern, Aquacity Bursa
Solid İnşaat: Trendist Ataşehir
Sur Yapı: Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Bursa Marka Rezidans, Şehir Konakları
Tahincioğlu Gayrimenkul: Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark Ayyıldız, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir
Teknik Yapı: Tüm projeleriyle kampanyaya katılıyor.
Torunlar: 5. Levent, Torun Center
Yiğit Group: Sinanlı Fortis Kadıköy, Fortis İstanbul
24 Gayrimenkul: Marina 24
Kaynak: haberinburada
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