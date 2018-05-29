Fetö'cülerden Mülakat Öncesi Bronzlaşma Talimatı
Alanyasporlu Emre Akbaba, Beşiktaş'a Transfer Olmak İstiyor
Selçuk İnan, Galatasaray'daki Maaşını İndirmezse Başakşehir'e Gidecek
İhaneti Affeden Kibariye, Eşine Doğum Günü Sürprizi Yaptı
Erdoğan'a 'diktatör' Diyen Dergiye Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Destek
Akşener'den Bağış Çıkışı: İnce Bana 500 Lira Gönderdi, Cep Delik, Ben Gönderemiyorum
Bahçeli'nin 24 Haziran Planı! Seçime Bir Hafta Kala Meydanlara İnecek
Fetö'nün 'tedarikçi Ablalar'ı İlk Kez Görüntülendi
29 Ekim'de Açılacak Yeni Havalimanı'nda İlk Uçuş Yapıldı
Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü, Ak Parti Seçim Bürosuna Daldı
Yönetmeni Öldüren Figüran, Cinayeti Tüm Çıplaklığıyla Anlattı
Abd'nin F-35 Oyunu Kızdırdı! Tf-X'lerin Üretimi 2023'te Başlayacak
Nüfusta Evli Olmadığının Öğrenen Kadın, Sahte Kocasını Bıçakladı
15 Milyonluk Evini Eşine Bırakan Mustafa Sandal İle Annesinin Arası Açıldı
Pompaya Ötv Ayarı! Vatandaşın Cebine Dokunmadı
Pepe Ve Quaresma'lı Portekiz, Tunus İle 2-2 Berabere Kaldı
Fetih Tanıtım Filminde Dikkat Çeken Müzik Detayı: Zahid Bizi Tan Eyleme
Erdoğan'dan İnce'ye Bir Tepki Daha: İspatlayamazsa Çekilsin!
Cenk Tosun Attı, Türkiye Kazandı!
Beştepe'den İstanbul'un Fethine Özel Tüyleri Diken Diken Eden Video!

Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü, AK Parti Seçim Bürosuna Daldı

KONTROLDEN ÇIKAN HALK OTOBÜSÜ, AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA DALDI

Niğde'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu AK Parti seçim bürosuna daldı. Ofiste kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü, Ak Parti Seçim Bürosuna Daldı(8/10)4

Niğde'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, AK Parti'nin seçim bürosuna çarptı. Kazada, otobüs şoförü Halil Cengiz (26) ile bir yolcu, yaralandı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Halil Cengiz'in kontrolündeki 51 H 0015 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otobüs, ardında da karşı şeride geçip, AK Parti'nin cadde üzerindeki seçim bürosuna daldı.

BÜRODA KİMSE YOKTU

Kazada otobüs şoförü Halil Cengiz ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza sırasında seçim bürosunda kimsenin olmaması ve otobüste de tek bir yolcunun bulunması daha ağır bilançonun yaşanmasını önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kontrolden  Çıkan  Halk  Otobüsü  Ak  Parti  Seçim  Bürosuna  Daldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER