Brezilya'da düzenlenen müzik festivalinde bir seyirci konser esnasında sahnenin üstüne çıktı, tellere temas eden genç adam elektrik akımına kapılarak can verdi.

Brezilya'da Festa da Uva olarak bilinen yerel bir müzik festivalinin son gecesinin ilk gösterisi sırasında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Daniel Guedes isimli seyirci saniyeler içinde yanarak can verdi. Konser esnasında sahnenin üzerine tırmanan adam, elektrik tellerine temas edince yanarak can verdi.

BAŞKA BİR SEYİRCİ KAYDA ALDI

Paraiba şehrindeki konser esnasında çarpılarak ölen adamın cesedi kömürleşmiş halde sahnenin üzerine düştü. O anlar bir seyirci tarafından kameraya alındı.

"KARDEŞİM DİKKATLİ OL"

Konser platformunun üzerine çıkan seyirciyi şarkıcı Raniery Gomes uyarmasına rağmen genç adam aşağıya inmedi. Mikrofonda "Kardeşim dikkatli ol" diyen Gomes'e aldırmayan adam, içinde bulunduğu tehlikeden habersiz gibiydi.

Kaynak: haberinburada