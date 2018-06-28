Hindistan'da arazi anlaşmazlığı yaşadığı aile ile çıkan tartışma sonucunda annesini traktörün önüne atan adam, olayın görüntülerinin internette yayılması üzerine polis tarafından tutuklandı.

Hindistan'ın Washim bölgesindeki Mungla köyünde bir adam, annesini kalkan olarak kullanarak traktörün ilerlemesini engellemeye çalıştı. Konunun arazi anlaşmazlığı ile ilgili olduğu açıklandı.

HAYIRSIZ EVLAT YAKALANDI

İki aile arasındaki toprak mülkiyeti tartışması üzerine annesini traktörün önüne atan adam hakkında soruşturma açıldı. Kadının korkarak çığlık atmasına rağmen oğlunun vazgeçmediği görülürken, polis iki aileden toplam 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın görüntüleri internette viral olarak izlenme rekorları kırmakla birlikte kalpsiz evlada da tepki yağdı.

Kaynak: haberinburada