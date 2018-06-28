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Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
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Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı

KOMŞULARIYLA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YAŞAYAN HAYIRSIZ EVLAT, ANNESİNİ TRAKTÖRÜN ÖNÜNE ATTI

Hindistan'da arazi anlaşmazlığı yaşadığı aile ile çıkan tartışma sonucunda annesini traktörün önüne atan adam, olayın görüntülerinin internette yayılması üzerine polis tarafından tutuklandı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı(10/10)6

Hindistan'ın Washim bölgesindeki Mungla köyünde bir adam, annesini kalkan olarak kullanarak traktörün ilerlemesini engellemeye çalıştı. Konunun arazi anlaşmazlığı ile ilgili olduğu açıklandı.

HAYIRSIZ EVLAT YAKALANDI

İki aile arasındaki toprak mülkiyeti tartışması üzerine annesini traktörün önüne atan adam hakkında soruşturma açıldı. Kadının korkarak çığlık atmasına rağmen oğlunun vazgeçmediği görülürken, polis iki aileden toplam 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın görüntüleri internette viral olarak izlenme rekorları kırmakla birlikte kalpsiz evlada da tepki yağdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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