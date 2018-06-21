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Kolombiya'da ikinci Escobar tehlikesi! Polis alarma geçti

KOLOMBİYA'DA İKİNCİ ESCOBAR TEHLİKESİ! POLİS ALARMA GEÇTİ

Japonya ile oynanan ilk maçı kaybeden Kolombiya'da penaltı yaptıran Sanchez, ölüm tehditleri almaya başladı. Kolombiya'da 24 yıl önce kendi kalesine gol Andres Escobar öldürülmüştü.

Tarih : 21 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Kolombiya'da İkinci Escobar Tehlikesi! Polis Alarma Geçti(7/10)3

ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupasında ev sahibi ABD ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşmada kendi kalesine gol atan Andres Escobar, ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Polisin ciddiye almadığı olay sonrası Milli Takım kafilesi ile birlikte Kolombiya'ya dönen 27 yaşındaki Andres Escobar, silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Şimdi benzer bir tehlike, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Carlos Sanchez'in başına gelebilir. Ölüm tehditleri alan Carlos Sanchez olayını bu kez ciddiye alan Kolombiya polisi, alarma geçerek konu hakkında geniş bir soruşturma başlattı.

KOLOMBİYA 24 YIL SONRA AYNI OLAYLA KARŞI KARŞIYA

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan ilk maçta Japonya'nın karşısına çıkan Kolombiya, favori olarak gösterildiği maçı 2-1 kaybetti. Maçın henüz 3. dakikasında kaleye gitmekte olan topu eliyle keserek hem penaltıya sebebiyet veren hem de kırmızı kart gören Carlos Sanchez, takımının kaybetmesinde büyük pay sahibi oldu. Kolombiya basını tarafından sert eleştiriler alan Carlos Sanchez'in başı sadece kötü yorumlarla dertte değil… Ölüm tehditleri alan 32 yaşındaki futbolcu, Andres Escobar'ın silahlı saldırıya uğramasından 24 yıl sonra benzer bir durumla karşı karşıya.

"BENZER BİR SONU HAK EDİYOR"

Özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan ölüm tehditleri, polis tarafından soruşturuluyor. Twitter kullanıcılarının "Kendi kalesine gol attığı için öldürülen Escobar gibi Sanchez de benzer bir sonu hak ediyor" şeklindeki yorumların fazlalığı, Carlos Sanchez'i sıkıntıya sokuyor. Kolombiya'nın gruptan çıkmayı başaramaması durumunda Carlos Sanchez'in de tıpkı Escobar gibi silahlı saldırıya uğrayabileceğinden korkuluyor.

H Grubu'nda sıfır puanı bulunan Kolombiya, ikinci maçta tıpkı kendisi gibi ilk maçını kaybeden Polonya ile karşılaşacak. Kolombiya, grubun son maçında ise Senegal'in karşısına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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