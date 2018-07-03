KOLOMBİYA-İNGİLTERE MAÇINDA 2 GOL VAR
Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Uzatma bölümleri oynanan maç 1-1 beraberlikle devam ediyor.
2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere çeyrek finale mücadelesi için karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM:
91' Uzatma bölümleri başladı.
Maçın normal süresi 1-1 bitti. Karşılaşmada uzatmalar oynanacak.
90+2' GOL! KLolombiya Yerry Mina'nın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
57' GOL! İngiltere Harry Kane'in penaltıdan attığı golle Kolombiya karşısında 1-0 öne geçti.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
15' KANE! Çizgi üzerinden ortalayan Trippier, arka direkteki Kane'i buldu. Harry Kane'in kafası az farkla dışarı çıktı. İngiltere maçın başından bu yana gole ilk kez bu kadar çok yaklaştı.
14' İngiltere ile Kolombiya arasındaki son 16 mücadelesinin galibinin çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacağını hatırlatalım.
12' SON ANDA SANCHEZ! Sterling, Kolombiya savunmasının hatasından faydalanarak topu önünde buldu. Ceza sahası dışından sert vuran Sterling, Sanchez'e takıldı.
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Barrios, Cuadrado, Quintero, Falcao
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.
Kaynak: haberinburada
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