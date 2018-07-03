Chp'nin 'seçim Sonuç Sistemi' Faturası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Meteoroloji Uyardı! Kavurucu Sıcaklar Geliyor
Eylül Cinayetinde Önemli Gelişme: Katil Zanlısının Annesi De Tutuklandı
İngiltere Penaltılarla Güldü, İsveç'in Rakibi Oldu!
Alişan İle Berna Laçin İdam Tartışması Üzerinden Birbirine Girdi!
Küçük Eylül'ün Katil Zanlısının Maketini Ağaca Astılar!
Leyla'nın Ölümüne İlişkin 5 Kişi Gözaltında Mı? Başsavcılık Nokta Koydu
Erzincan'da Karakol Komutanı Tabancasının Ateş Alması Sonucu Şehit Oldu
Brezilyalı Yıldız Rafael'den Beşiktaş İtirafı!
Kolombiya-İngiltere Maçında 2 Gol Var
Emniyet Genel Müdürlüğü 'anne-Babalar Dikkat' Deyip Uyarıları Sıraladı
Rafael Nadal, Zorlanmadan Tur Atladı
Megastar, Eylül Ve Minik Leyla'nın Ölümüne İsyan Etti: Yeter Artık!
Canlı Yayında Patladı: Dokunulmazlık Vekillerin Değil Çocukların Olmalı
Köprüden Atlayan Genç Kadını Polis Havada Yakaladı
28 Şubat Davasında Dikkat Çeken Detay: Hükümetin Düşürüleceğinden Bilgisi Vardı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Veda Konuşması
Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzesi Hedefini Rekor Uzaklıktan Vurdu
Ekonominin Patronundan Kritik Enflasyon Ve Cari Açık Açıklaması!
Kahraman Köpek Kendini Riske Attı, Sahibinin Hayatını Kurtardı

Kolombiya-İngiltere maçında 2 gol var

KOLOMBİYA-İNGİLTERE MAÇINDA 2 GOL VAR

Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Uzatma bölümleri oynanan maç 1-1 beraberlikle devam ediyor.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 23:20
Puan Ver : Kolombiya-İngiltere Maçında 2 Gol Var(7/10)3

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile İngiltere çeyrek finale mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM:

91' Uzatma bölümleri başladı.

Maçın normal süresi 1-1 bitti. Karşılaşmada uzatmalar oynanacak.

90+2' GOL! KLolombiya Yerry Mina'nın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

57' GOL! İngiltere Harry Kane'in penaltıdan attığı golle Kolombiya karşısında 1-0 öne geçti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

15' KANE! Çizgi üzerinden ortalayan Trippier, arka direkteki Kane'i buldu. Harry Kane'in kafası az farkla dışarı çıktı. İngiltere maçın başından bu yana gole ilk kez bu kadar çok yaklaştı.

14' İngiltere ile Kolombiya arasındaki son 16 mücadelesinin galibinin çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacağını hatırlatalım.

12' SON ANDA SANCHEZ! Sterling, Kolombiya savunmasının hatasından faydalanarak topu önünde buldu. Ceza sahası dışından sert vuran Sterling, Sanchez'e takıldı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Barrios, Cuadrado, Quintero, Falcao

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Henderson, Dele Alli, Lingard, Young, Sterling, Kane.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kolombiya-İngiltere  Maçında  2  Gol  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER